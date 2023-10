Veiga admite pressão no Palmeiras, mas avisa: ‘Ano não acabou’

O Palmeiras perdeu para o Santos por 2 a 1, neste domingo (08), na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira partida do Verdão após a eliminação na Libertadores para o Boca Juniors. Após o clássico, o meia Raphael Veiga disse que a equipe não estava ”zerada” e que a queda no torneio continental ainda machucava o elenco.

“Falar que a gente entra zerado em um jogo como esse eu vou estar mentindo. Contra o Boca foi um jogo extremamente intenso, mas que trouxe pra gente uma questão emocional muito grande. Desde La Bombonera e depois em casa, muita coisa envolvida”, disse Veiga, que prosseguiu.

“Não adianta falar que a gente chega zerado e tranquilo porque a gente vem com cansaço físico, emocional e, querendo ou não, pressão. A gente precisa ganhar pra chegar à frente, tem muita coisa envolvida”, completou o meia.

Contudo, o camisa 23 ainda acredita no título brasileiro. Raphael Veiga tem a consciência que o Palmeiras precisa melhorar caso queira alcançar o Botafogo. Ele avisa, então, que o ano ainda não acabou.

“A gente tem que ser consciente e saber que o Botafogo hoje tem uma vantagem grande. Nosso compromisso é fazer nosso melhor. Ano não acabou ainda, temos compromisso muito grande de vestir essa camisa. Serão 12 jogos das nossas vidas, fazer nosso melhor e no final vamos ver a classificação”, concluiu Raphael Veiga.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.