Lucio Flavio explica trabalho mental no Botafogo: ‘Grupo focado e maduro’

Após a saída de Bruno Lage, o Botafogo reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, no Maracanã, o Alvinegro resolveu a partida em poucos minutos e saiu de campo com um triunfo por 2 a 0, com gols de Júnior Santos e Tiquinho Soares. Na entrevista coletiva, o técnico interino Lucio Flavio celebrou a atuação da equipe e explicou o que fez, ao lado do assistente Joel Carli, nesses cinco dias de preparação para o clássico.

“O que eu coloquei no primeiro dia dessa semana foi que tudo o que aconteceu até agora vem do trabalho deles. Fazer com que eles acreditassem no potencial que cada um tem. Se eles estão aqui é porque foram escolhidos. Observando a característica do nosso adversário, acreditamos que era a melhor forma. Acredito que o Junior Santos fazer um grande jogo, o gol, o passe e o comprometimento com a defesa… Ele pode recuperar momentos bons que ele teve aqui”, disse

“O Carli esteve até alguns meses ali do lado deles, conhece muito bem o vestiário. Sabe muito bem fazer a abordagem ali com esses jogadores. Pode levantar a confiança e o astral de cada um para que quando forem designados para jogar possam fazer o melhor deles”, acrescentou.

Troca de comando

Com doze finais pela frente, Lucio Flavio conseguiu triunfar na primeira delas. Com 55 pontos, o Alvinegro aumentou a distância para Palmeiras e Grêmio, porém aguarda o jogo do Bragantino, que ainda entra em campo pela 26ª rodada, diante do Athletico-PR. O treinador destacou como foi a saída de Bruno Lage ao longo da semana e que sempre buscou seu espaço no clube carioca.

“Como atleta, sempre fui observador, trocava muitas informações com os treinadores. Na reta final da carreira eu já estudava. Minha área sempre foi o campo. O Botafogo me deu uma oportunidade de vir trabalhar como auxiliar do clube uns anos atrás. Sempre busquei me preparar. Não fazia parte diretamente da equipe profissional. Enquanto fazia parte do sub-23 tinha oportunidade de acompanhar o trabalho do profissional. Sempre fui observador, tentando entender o que estava se passando – contou Lúcio Flávio:

“Até por isso, em uma situação de imediatismo eu pude assumir ali com o Cláudio Caçapa e dar sequência no que se estava fazendo. A torcida nesse segundo momento meu praticamente não me viu. Está sendo um processo em relação a essa carreira. Eu vim para ser o auxiliar do clube e até alguns dias essa era a minha função. É um trabalho compartilhado, temos pessoas muito capacitadas e que gostam do clube, mesmo que às vezes o próprio torcedor não entenda. Estamos aqui para fazer com que o clube esteja em primeiro lugar. Isso que é o mais importante”, completou:

Méritos do elenco alvinegro

Durante a coletiva, Lucio Flavio ressaltou que o elenco jamais deixou de acreditar em seu potencial e que tem todos os méritos na vitória por 2 a 0, sobre o Fluminense, no Maracanã.

“Vamos por partes. É importante frisar que os jogadores sempre trabalharam dentro do melhor nível possível, independentemente de quem estivesse dirigindo. Grupo muito focado, maduro e ciente daquilo que eles querem, principalmente em relação a essa competição. Aconteceu uma mudança. E o que acredito de ter vindo para um jogo como esse é especialmente a necessidade de ter um resultado positivo com vitória. Passamos por um período em que tivemos as derrotas e por último o empate. O grupo nunca deixou de acreditar no que levou eles a serem os líderes desde o início do Brasileiro. Só tenho a parabenizar o elenco. Enfrentaram uma grande equipe, que chegou à final da Libertadores. O Botafogo tem méritos em relação a essa vitória”, finalizou.

