Fortaleza consegue virada incrível e vence o América-MG: 3 a 2

Foi sofrido, mas o Fortaleza venceu o América-MG por 3 a 2 neste domingo (08), na Arena Castelão, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho chegou a abrir 2 a 0, com dois gols de Mastriani. Mas Lucero, Machuca e Bruno Pacheco marcaram para o Leão do Pici e garantiu a virada do time nordestino.

Com o resultado, o Fortaleza entrou no G-6 e segue na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Aliás, vale lembrar que o Leão do Pici pode conquistar uma vaga se conquistar a Copa Sul-Americana. Por outro lado, o América-MG voltou para a lanterna da competição, já que o Coritiba venceu o Atlético-MG.

Estrela de Mastriani brilha no primeiro tempo

Mesmo jogando fora de casa, o América-MG começou em cima do Fortaleza. Afinal, de cabeça, Mastriani mandou a bola à esquerda de João Ricardo com 8 minutos. Aos 9, Everaldo perdeu grande chance cara a cara com João Ricardo. Contudo, a pressão do Coelho só viria a trazer resultado aos 15 minutos. Cazares recebeu dentro da área e finalizou. A bola explodiu nos braços de Brítez. Pênalti assinalado e convertido por Mastriani, para fazer 1 a 0. Sete minutos mais tarde, Everaldo fez linda jogada pela direita e cruzou para o centroavante uruguaio marcar o segundo dele e ampliar para o time mineiro.

Abatido, o Fortaleza só começou a entrar no jogo na reta final da primeira etapa. Assim, aos 30 minutos, Zé Welison cruzou e Lucero subiu mais que todo mundo para cabecear e diminuir. Por fim, Guilherme, em cobrança de falta, e Tinga, de cabeça, tiveram mais duas oportunidades para o Leão do Pici, mas finalizaram para fora.

Fortaleza cresce e consegue virada no segundo tempo

Já na etapa final, o Fortaleza veio determinado a virar o jogo. Logo no começo do segundo tempo, o zagueiro Titi cabeceou no travessão e no rebote, Thiago Galhardo marcou, mas o defensor estava impedido no início do lance. Mas aos 10 minutos não tinha jeito. Afinal, Galhardo recebeu o lançamento pelo lado direito e cruzou rasteiro. A bola passou por toda a área até encontrar Machuca, que escorou para o gol e empatou a partida. Mas o Leão do Pici queria mais. Em linda jogada trabalhada, Galhardo achou Bruno Pacheco dentro da área, que recebeu e fuzilou para, enfim, virar o embate.

Por outro lado, o Coelho não conseguia mais se impor, como fez no início da partida. A melhor chance aconteceu com Juninho, aos 34 minutos. Ele completou o cruzamento com um voleio, mas acabou pegando muito mal na bola e isolou. Por sua vez, o Fortaleza seguia em cima, Thiago Galhardo, nome da partida, além de Sílvio Romero, tiveram boas oportunidades, mas pecaram nas finalizações. Assim, o Leão do Pici conseguiu controlar as ações do jogo até o fim, e confirmar uma virada incrível ao lado de seu torcedor. Mais três pontos para o Laion.

FORTALEZA X AMÉRICA-MG

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 8/10/2023

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison (Thiago Galhardo, intervalo) e Pochettino (Calebe, 42′ /2ºT); Yago Pikachu (Pedro Augusto,32′ /2ºT), Lucero (João Lucas, 23′ /2ºT) e Guilherme (Machuca, intervalo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

AMÉRICA-MG: Aguerre; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Rodriguinho (Javier Mendéz, 17′ /2ºT), Juninho, Martínez, Cazares (Wellington Paulista, 25′ /2ºT) e Nicolas (Marlon, 25′ /2ºT); Everaldo (Breno, 17′ /2ºT) e Mastriani (Adyson ,32′ /2ºT). Técnico: Fabián Bustos

Gols: Mastriani, 17’/1ºT (0-1); Mastriani, 22’/1ºT (0-2); Lucero, 30’/1º|T (1-2); Machuca, 10’/2º|T (2-2); Bruno Pacheco, 22’/2º|T (3-2)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (Fifa-AM) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartões amarelos: Brítez, Machuca (FOR); Ricardo Silva (AME)

