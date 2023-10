Athletico-PR e Bragantino empatam, e Botafogo agradece

Em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão, Athletico-PR e Red Bull Bragantino ficaram no empate em 1 a 1, neste domingo (08). O confronto, vale lembrar, foi realizado na Ligga Arena. Os visitantes abriram o placar com Eric Ramires, mas o Rubro-Negro com tento de Pablo.

Com o empate, o Athletico agora está em nono, com 41 pontos. Já o Red Bull Bragantino voltou para o segundo lugar, com 46 pontos, nove atrás do líder Botafogo. O G6, zona da tabela que interessa às duas equipes, tem ainda Grêmio, Palmeiras e Flamengo, com 44, e Fortaleza, com 42.

Como foi o confronto?

Por conta da posição dos dois times e dos respectivos estilos, o público imaginava um grande jogo em Curitiba. E assim foi feito. No entanto, o embate começou bem carente de emoções. A primeira grande chegada foi com os mandantes, aos 16, em finalização de Pablo, mas que Cleiton espalmou para fora.

No entanto, quem abriu o placar foi o Red Bull Bragantino, com o volante Eric Ramires chutando cruzado. O Athletico-PR, aliás, não se diminuiu e teve boas chances, principalmente com Cuello. Aos 41, o Furacão balançou as redes, com Zapelli dando lindo passe para Pablo. Ainda no primeiro tempo, Eduardo Sasha e Pablo desperdiçaram boas oportunidades.

A segunda etapa, felizmente, começou da mesma forma que terminou a primeira. Com menos de cinco minutos, Erick chutou para fora e cabeceou na trave, enquanto Aderlan levou perigo para o Red Bull Bragantino. No entanto, aos poucos, os donos da casa foram tomando conta da partida e tiveram boas chances, sobretudo com Pablo. Nos acréscimos, o Bragantino quase marcou em cabeçada de Realpe e em chute de Vitinho.

ATHLETICO-PR X RED BULL BRAGANTINO

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 08/10/2023

Local: Ligga Arena/Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Bento; Caca, Kaíque Rocha e Esquivel; Fernandinho (Hugo Moura, aos 29’/2ºT ), Erick (Alex Santana, aos 29’/2ºT), Vítor Bueno e Zapelli (Rômulo, aos 29’/2ºT); Canobbio, Cuello (Thiago Andrade, aos 45’/2ºT) e Pablo (Arriagada, aos 40’/2ºT ) Técnico: Wesley Carvalho

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Luan Cândido, aos 23’/2ºT ), Jadsom Silva (Raul – Intervalo) e Eric Ramires (Gustavinho, aos 6’/2ºT ); Vitinho, Helinho (Laquintana – Intervalo) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas, aos 6’/2ºT) Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Eric Ramires, aos 33’/1ºT (0-1) e Pablo, aos 41’/1ºT (1-1)

Cartão amarelo: Fernandinho e Canobbio (CAP); Juninho Capixaba, Raul, Aderlan, Helinho e Pedro Caixinha (BGT)

Cartão vermelho:

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

