Abel vê falta de capricho na derrota do Palmeiras para o Santos

O técnico Abel Ferreira lamentou a falta de pontaria do Palmeiras, na derrota para o Santos por 2 a 1, neste domingo (8). As equipes se enfrentaram na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador acredita que a equipe caiu de rendimento no segundo tempo, mas afirmou que era possível vencer o embate ainda no primeiro tempo.

“Se não tivéssemos perdidos as oportunidades na primeira parte, se a bola tivesse entrado… Mas ela não entrou. Sabíamos que íamos sofrer na segunda parte, por vir de uma derrota pesada, que estaríamos cansados. Então, o capricho na finalização faltou hoje, é algo que tem se repetido. Acabamos fazendo o gol na bola parada. O que me deixa mais triste é não ser competitivo e com falhas na defesa. Os gols foram mais demérito nosso do que mérito deles, com todo respeito ao Santos”, disse Abel, que prosseguiu.

“Uma coisa tenho certeza: ninguém mais do que eu sei que eles querem acertar, mas temos que assumir que estão pouco inspirados e criativos, apesar de nós conseguirmos criar e levar a bola a zona de finalização. Mas acho que nos faltou capricho na hora de finalizar, porque nós criamos as oportunidades”, completou o treinador.

Abel fala sobre críticas e protesto da torcida do Palmeiras

Abel também falou sobre o atual momento do relacionado do time com a torcida. Alguns jogadores foram bastante criticados após a eliminação na Libertadores. Neste domingo, houve cânticos de protesto contra a presidente Leila Pereira. Para ele, o mantra ”somos todos um só” perdeu força.

“Há sinais que têm de ser lidos. Não é assim que eu vejo o “todos somos um”. Tenho certeza que todos fazem seu melhor para o clube. Tudo que eu falar após uma eliminação é difícil, o lado emocional está aflorado. Teremos tempo para refletir nesse ano, ainda faltam 12 jogos. Nossos adversários têm que ser os outros, mas há coisas que não controlo, sou o treinador, sou mais novo que os outros que já estiveram aqui, então tenho muito a aprender”, falou o técnico, que seguiu.

“Eu e os jogadores temos sido assediados por outros clubes, isso pesa muito. Temos alguém no clube que passa todas as informações para fora, não é mais como era. Mas temos que fazer uma avaliação, ganhamos títulos no começo do ano, mas a verdade é que os mais importantes, Libertadores e Brasileirão, não conseguimos. O Brasileirão dificilmente escapará do Botafogo. Os torcedores gostam do Palmeiras, mas gostam mais de ganhar”, finalizou Abel.

