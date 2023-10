Marcelo Fernandes exalta elenco do Santos após vitória no clássico

O homem mais amado pela torcida do Santos, neste momento, tem nome e sobrenome: Marcelo Fernandes. O treinador chegou a sua terceira vitória seguida neste domingo (08), quando o Peixe bateu o Palmeiras por 2 a 1, na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Com 100% de aproveitamento nos três jogos em que comandou a equipe, o técnico destacou três pilares pelo sucesso do Alvinegro Praiano.

“Eu falei isso para eles: a gente via as partidas e parecia que o time perdia sem correr, sem alma. Eu estava há um ano fora do clube. E quando retornei não tinha nada disso. São jogadores hiper, mega dedicados. Trabalham muito o dia inteiro. Faltava o lance da cabeça, a confiança. Eu mostrei que eles têm perfil para ter a confiança necessária. Mas eles jogam no maior time do mundo. Tem de ter confiança. Nós temos três pilares atualmente: simplicidade, sem vaidade e sem frescura”, falou Marcelo Fernandes, em coletiva após o clássico.

Por fim, o treinador explicou a mudança de postura do Santos para o clássico. Além disso, afirmou que conseguiu convencer os jogadores que era possível vencer o rival.

“O que falei para eles é que: jogar um clássico contra eles é difícil? É. Mas a gente estava vendo que tinha condições de chegar. A gente não estava encurtando quando tinha de chegar. Aí falei: vamos ganhar o jogo. Tivemos mais confiança. O pessoal chegou mais firme na marcação. Aliás, ainda perdemos três gols claríssimos que era para nos dar uma folga no placar”, completou o técnico.

Próximo compromisso dos comandados de Marcelo Fernandes

O Santos só volta a jogar no dia 19 de outubro, contra o Bragantino, na Vila Belmiro, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco, porém, terá respiro e maior tranquilidade para trabalhar durante a Data Fifa.

