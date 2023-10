Coritiba vai à Arena MRV e bate o Atlético-MG de virada

O Atlético recebeu o Coritiba na Arena MRV, neste domingo (8) e perdeu por 2 a 1, de virada para o Coxa, pelo Campeonato Brasileiro. Os gols saíram no segundo tempo, com Hulk abrindo o placar. Matheus Bianqui e o argelino Islam Slimani marcaram para os visitantes. Esta foi a primeira derrota do Galo na nova casa.

O Coritiba venceu e chegou a 20 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda assim a situação do Coxa é muito difícil, já que está brigando na parte baixa da tabela. Já o time do técnico Luiz Felipe Scolari ainda sonha com as primeiras posições para beliscar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

Primeiro tempo

O Atlético teve excelente oportunidade e chegou logo com três homens num contra-ataque. Paulinho lançou para Pavón. O atacante, no entanto, se enrolou e perdeu a chance. Hulk e Paulinho ainda tentaram algumas tabelas no ataque, mas sem muito sucesso. O argelino Islam Slimani conseguiu segurar a bola na frente e deu algum trabalho para a defesa do Galo.

Afinal, os laterais acionaram Hulk e Paulinho. Afinal, os dois atacantes eram a referência do time na frente, mas passaram em branco no primeiro tempo. Eles não conseguiram concluir com exatidão. Pavón ainda tentou mais uma vez, mas chutou sem perigo para o goleiro Gabriel. Foi, assim, uma etapa inicial sem muita efetividade e a torcida do Galo soltou a vaia no time.

Três gols no segundo tempo

No intervalo, afinal, Felipão sacou Alan Franco e colocou Zaracho para tentar aproximar o meio de campo do ataque. A partida até recomeçou agitada e o Galo conseguiu chegar mais à frente. Zaracho, do meio da rua, lançou Mariano. O lateral cruzou para Hulk, que mergulhou de cabeça para abrir o placar, aos 13 da etapa final, e marcar o seu primeiro gol na Arena MRV.

Matheus Bianqui empatou cinco minutos depois. O volante recebeu a bola fora da área e chutou forte, no canto esquerdo, sem chance para o goleiro Everson. O jogo ficou franco, bem mais movimentado do que o primeiro tempo. A correria de um lado e outro animou. A torcida do Galo incentivava, mas o argelino Islam Slimani, aos 46, virou para 2 a 1.

ATLÉTICO 1 X 2 CORITIBA

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 8/10/2023

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Mariano (Saravia, 22’/2ºT), Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Alan Franco (Zaracho, no intervalo), Otávio, Igos Gomes (Alan Kardec, 30’/2ºT) e Pavón (Patrick, 30’/2ºT), Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Henrique, Kuscevic (Jean Pedroso, no intervalo) e Victor Luis (Jamerson, 33’/2ºT); William Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez (Andrey, 33’/2]T); Robson (Garcez, 36’/2ºT), Diogo Oliveira (Kaio César, no intervalo) e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Gols: Hulk, 13’/2ºT (1-0), Matheus Bianqui, 18’/2ºT (1-1) e Slimani, 46’/2ºT (1-2)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Robson (COR), Mauricio Lemos e Otávio (CAM)

Cartões vermelhos: –

