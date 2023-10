Tchê Tchê ressalta importância da vitória para o ambiente: ‘O grupo merecia’

Após quatro rodadas sem vencer no Brasileirão, o Botafogo teve a rodada perfeita. O Alvinegro derrotou o rival Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, e aumentou a distância para o segundo colocado, Bragantino, para 9 pontos. Neste final de semana, os comandados de Lucio Flavio viram praticamente todos os adversários na briga pelo título deixarem pontos pelo caminho. Na zona mista, Tchê Tchê destacou a importância do resultado deste domingo (8).

“Acho que a mudança é o resultado. É muito bom trabalhar e melhorar em um ambiente pautado em cima de vitórias. É bom ressaltar que a gente termina o ano contra o Fluminense, uma equipe extremamente forte e que está na final da Libertadores, vencendo todos os jogos (3, no total). Agora é descansar nessa pausa (Data Fifa), que eu acho que foram dias difíceis e quem nos apoia, juntamente com a torcida está em casa feliz pelo grupo”, salientou.

Responsável pela assistência para Júnior Santos, no primeiro gol do Glorioso, Tchê Tchê teve uma boa atuação no clássico. Ao ser questionado sobre em que faixa do meio de campo prefere atuar, o jogador destacou que independente de onde estiver, sempre dará o seu melhor pelo Botafogo.

“Desde a minha chegada, eu sempre disse que sou meio-campista. Independente de ser primeiro, segundo ou meia, no meio de campo é onde eu me sinto mais à vontade. Estou aqui para ajudar e onde eu for colocado irei trabalhar para dar o meu melhor. Faço isso pelos meus companheiros, família e todos que me apoiam”, disse.

Dobradinha com Júnior Santos

O volante citou a dobradinha com Júnior Santos e ressaltou que o atacante merecia o gol para ter tranquilidade. Para o camisa 6, o Botafogo entrou em campo sabendo o que precisava fazer para ficar com os três pontos. Além disso, frisou que o elenco necessitava desse triunfo antes da parada para a Data Fifa.

“Um pouco antes, eu tinha conversado com o Júnior (Santos) para tentar explorar, já que ele tem velocidade e uma força física muito grande. Então, fico feliz e agradeço a Deus por ter dado tudo certo. Ele merecia, estava sendo bastante cobrado. No momento certo, a importância de cada um aparece. Temos alguns destaques individuais, mas o nosso grupo é muito forte. O que nós conversamos hoje com o Lucio (Flavio) era que o grupo merecia. Entramos focados e sabendo o que precisávamos fazer”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.