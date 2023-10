Flamengo e Tite, enfim, se acertam. Anúncio deve ser feito nesta segunda

Tite é, enfim, o novo treinador do Flamengo. Neste domingo (8), o treinador teve uma longa reunião com a diretoria rubro-negra. As partes apararam as últimas arestas, e o anúncio oficial deverá ser feito nesta segunda-feira (8), às franjas de uma nova data-Fifa, como era esperado. A informação é do site “ge”.

O técnico fechará com o Mais Querido até o fim de 2024. A assinatura não ocorreu por questões meramente burocráticas. No entanto, é algo que não impede o casamento. Afinal, Tite e Flamengo superaram entraves financeiros (salários e gatilhos de premiação) neste fim de semana e outros assuntos relacionados a seu trabalho no Ninho do Urubu.

Nas conversas com o vice de futebol do clube, Marcos Braz, Tite sustentou que desejava um contrato maior que um ano e dois meses. O presidente Rodolfo Landim, no entanto, conseguiu convencê-lo a aceitar um vínculo até dezembro de 2024.

Ex-Seleção Brasileira, Tite chega ao Flamengo para substituir Jorge Sampaoli, demitido após a perda da final da Copa do Brasil para o São Paulo, no fim do mês passado. Neste interim, a equipe ficou sob as ordens de Mário Jorge. Com ele, o Rubro-Negro venceu o Bahia e empatou com o Corinthians.

Depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, Tite começou seu período sabático, à espera de ofertas da Europa. Porém, as propostas não o seduziram. Agora, seu descanso chega ao fim.

