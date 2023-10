Arias cita Libertadores, mas prega empenho no Brasileirão: ‘A motivação é igual’

Após garantir a vaga na decisão da Copa Libertadores, o Fluminense não conseguiu ter uma boa atuação no Campeonato Brasileiro. No clássico com o Botafogo, no Maracanã, a equipe não conseguiu reagir depois de tomar dois gols seguidos e saiu de campo com mais uma derrota para o rival na temporada. De acordo com Jhon Arias, o Tricolor esteve bem abaixo do que foi treinado para o clássico deste domingo (8).

“Entramos com muita vontade de ganhar. Sabíamos que seria difícil . Sim, tivemos uma carga emocional em Porto Alegre, mas hoje foi uma tarde ruim para todos nós. Todo mundo abaixo do esperado e do trabalhado e, infelizmente, perdemos” explicou.

Durante a coletiva de imprensa, Fernando Diniz ressaltou que o Fluminense sentiu o desgaste depois da virada épica contra o Internacional. Para o treinador, o Glorioso teve muito mais intensidade na partida e foi superior ao longo dos noventa minutos, no Maracanã.

Data Fifa e foco também no Brasileirão

Com a Data Fifa, o técnico voltará sua chave para comandar o Brasil nas Eliminatórias da América do Sul. Nesses onze dias, Marcão estará à frente das atividades, que também não contarão com Arias, que estará à serviço da seleção colombiana. O jogador citou a decisão com o Boca Juniors, no próximo dia 4 de novembro, mas frisou que a equipe ainda tem jogos pelo Brasileirão antes da final.

“Sim. Trabalho muito para isso, sabendo da minha responsabilidade no clube e na seleção. Claramente, como o Fernando falou, sabemos que temos a decisão contra o Boca pela Libertadores, entretanto temos jogos antes, pelo Brasileirão. Também é importante para nós e queremos chegar ao jogo da melhor maneira”, disse, antes de completar.

“A motivação é igual (pelo Campeonato Brasileiro). Como falamos, a motivação contra o Inter foi de uma final. E não será diferente no Brasileirão. Vamos trabalhar e lutar até o final”, finalizou.

