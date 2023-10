Contas da UFMG: Veja as chances de seu time de título, Libertadores e risco de Z4

Ainda resta um jogo para encerrar a 26ª rodada do Brasileirão (Cuiabá x Cruzeiro, dia 14). Porém, após os jogos deste domingo (8/10), o Departamento de Matemática da UFMG divulgou a sua atualização dos números com as chances de título e Libertadores e risco de rebaixamento. Veja agora como seu time se encontra nestas contas. O Botafogo deu um belo salto rumo a um título que persegue desde a conquista de 1995. Já o Fortaleza vê sua possibilidade de Libertadores (via Brasileurão e não Sula, onde é finalista) crescer muito. No rebaixamento a briga se acirra. Confira.

Chances de título e Libertadores

1º Botafogo – 55 pontos – 87,1% de chance de título, 99,9% chance de Libertadores e zero risco de rebaixamento.

2º Bragantino – 46 pontos – 5,3% de chance de título, 89,6% chance de Libertadores e zero risco de rebaixamento

3º Grêmio – 44 pontos – 2,4% de chance de título, 75,6% chance de Libertadores e zero risco de rebaixamento

4º Palmeiras – 44 pontos – 2,0% de chance de título, 73,1% chance de Libertadores e zero risco de rebaixamento

5º Flamengo – 44 pontos – 1,4% de chance de título, 70,8% chance de Libertadores e zero risco de rebaixamento

6º Fortaleza – 42 pontos – 0,40% de chance de título, 54,7% chance de Libertadores e 0,008% risco de rebaixamento

7º Fluminense – 41 pontos – 0,4% de chance de título, 47,4% chance de Libertadores e 0,01% risco de rebaixamento

8º Athletico – 41 pontos – 0,39% de chance de título, 42,5% chance de Libertadores e 0,001% risco de rebaixamento

9º Atlético-MG – 40 pontos – 0,22% de chance de título, 37,2% chance de Libertadores e 0,04 % risco de rebaixamento

10º São Paulo – 35 pontos – 0,003% de chance de título, Já classificado para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil e 2,5% risco de rebaixamento

11º Cuiabá – 32 pontos – 0,007% de chance de título, 4,5% chance de Libertadores e 7,5% risco de rebaixamento

12º Internacional – 32 pontos – Zero chance de título, 1,8% chance de Libertadores e 9,2% risco de rebaixamento

Risco de rebaixamento

13º Corinthians – 31 pontos – Zero chance de título, 0,59% chance de Libertadores e 18,8% risco de rebaixamento

14º Santos – 30 pontos – zero chance de título, 0,84% chance de Libertadores e 21,1% risco de rebaixamento

15º Cruzeiro – 30 pontos – Zero chance de título, 1,0% chance de Libertadores e 16,9% risco de rebaixamento

16º Bahia – 28 pontos – zero chance de título, 0,24% chance de Libertadores e 37,7% risco de rebaixamento

17º Vasco – 27 pontos – zero chance de título, 0,11% chance de Libertadores e 47,8% risco de rebaixamento

18º Goiás – 27 pontos – zero chance de título, 0,007% chance de Libertadores e 48,9% risco de rebaixamento

19º Coritiba – 20 pontos – zero chance de título, Zero chance de Libertadores e 91,3% risco de rebaixamento

20º América – 18 pontos – zero chance de título, Zero chance de Libertadores e 98,2% risco de rebaixamento

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.