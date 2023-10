Perri fala sobre trabalho de Lucio Flavio: ‘Parecido com Luís Castro e Caçapa’

Em meio à oscilação do Botafogo no Brasileirão, Bruno Lage foi demitido em virtude do baixo desempenho e escolhas que não caíram bem no elenco. Por outro lado, segundo Lucas Perri, o treinador tinha uma ideia de jogo diferente de Luís Castro e Cláudio Caçapa, algo que acabou não dando certo. Com a confirmação de Lucio Flavio e do auxiliar Joel Carli, o Alvinegro voltou a vencer no campeonato depois de quatro rodadas. Assim, o goleiro acredita que o técnico tenta resgatar o estilo de jogo que deu certo.

“O Lúcio tem um estilo parecido com Luís Castro e Caçapa. Ele tentou resgatar isso. O Lage é um grande treinador também, mas tinha uma ideia diferente de jogo. Acho que o Lucio tentou resgatar isso”, disse.

Aposta nos contra-ataques

De acordo com o arqueiro, o elenco sempre focou no equilíbrio e na serenidade, mesmo nos momentos mais complicados na competição. Para ele, o foco é ter tranquilidade para a sequência da temporada, ainda mais agora que reencontrou o caminho das vitórias e voltou a aumentar a diferença para o Bragantino, atual segundo colocado.

“Estamos muito tranquilos. A gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro. Sabe que todos os jogos são muito importantes. Realmente, não tem jogo fácil. Nos jogos que os resultados não estavam vindo para o nosso lado, estávamos tranquilos porque a gente tinha que manter o que sempre fizemos. Em algum momento, iríamos voltar a ganhar sempre com equilíbrio e serenidade. Quando a gente estava com quatro jogos sem vencer, mantivemos a serenidade. E agora que ganhamos um clássico, que é um jogo importante, temos que manter essa serenidade, pois ainda tem muitos jogos.”, frisou.

“Muito feliz com a vitória. A gente veio para fazer um jogo equilibrado, tranquilo, com um plano de jogo de saber explorar os contra-ataques e o jogo. Fomos felizes com dois gols no primeiro tempo e saímos com a vitória.”, completou.

De olho na tabela e na Data Fifa

Na próxima rodada, o Botafogo embarca para Minas Gerais e irá medir forças com o América-MG, dia 18, às 19h, no Independência. Antes disso, Lucio Flávio e Joel Carli terão onze dias para trabalhar com o elenco alvinegro, visto que a competição terá uma pausa para a Data Fifa. Nela, o Brasil encara a Venezuela, dia 12, às 21h30, na Arena Pantanal, e visita o Uruguai, dia 17, às 21, no Centenário.

