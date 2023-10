Santos volta a vencer um clássico após mais de um ano

O Santos venceu o Palmeiras por 2 a 1 neste domingo (08), na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que a vitória importante para ajudar na briga contra o rebaixamento, o Peixe voltou a vencer o clássico após mais de um ano.

A última vitória do Santos em clássicos tinha sido em agosto do ano passado. Na ocasião, o Peixe venceu o São Paulo por 1 a 0 com gol de Lucas Braga. Desde então, foram oito jogos contra rivais, com dois empates e seis derrotas. Além disso, o Alvinegro Praiano colecionava exibições ruins quando encarava um dos seus adversários do Estado.

Por fim, o Santos também encerrou um outro jejum. Afinal, A vitória por 2 a 1 deste domingo também põe fim ao jejum que o clube tinha em duelos contra o Palmeiras. O Peixe não vencia o rival há 12 partidas, a maior marca registrada sem resultados positivos sobre o adversário em toda a história.

A última vez que o Santos havia ganhado do Palmeiras foi em 2019. Na ocasião, o Alvinegro Praiano fez 2 a 0 na Vila Belmiro, com gols de Marinho e Gustavo Henrique. Desde então, foram três empates e nove derrotas, contra o rival alviverde.

Assim, o resultado no clássico dá um grande respiro ao clube na briga contra o rebaixamento. O Santos chegou aos 30 pontos somados e está na 14° posição, três pontos a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de descenso.

