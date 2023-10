Corinthians busca equilíbrio em jogos dentro e fora de casa

O Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Flamengo, neste sábado (07), na Neo Química Arena, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para as pretensões do Timão na tabela. Contudo, ajudou o time a alcançar uma marca importante. Afinal, o Alvinegro não perde dentro de casa há 13 partidas.

A última derrota do Timão em seu estádio aconteceu no dia 2 de julho, contra o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, pela 13ª rodada da Série A. Desde então, são 13 jogos, com oito vitórias e cinco empates. Este recorte leva em consideração partidas pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Contudo, apesar das boas performances dentro de casa, o Corinthians não tem mostrado o mesmo resultado longe de seus domínios. Neste mesmo período, foram 12 partidas longe de Itaquera, com duas vitórias, quatro empates e seis derrotas. O último triunfo fora da Neo Química Arena aconteceu no dia 18 de julho, contra o Universitario, do Peru, pela Sul-Americana (2 a 1).

Aliás, o Corinthians está em uma sequência de quatro derrotas seguidas como visitante, sendo revezes para Estudiantes, Fortaleza (duas vezes) e São Paulo. Além disso, este período também marcou eliminações do Timão nos torneios eliminatórios, eventos que culminaram na saída de Vanderlei Luxemburgo e na chegada de Mano Menezes.

Corinthians tem oportunidade de encontrar o equilíbrio na próxima partida

Em seu próximo compromisso, o Alvinegro tentará, enfim, encontrar o equilíbrio que sempre procurou na temporada. O Corinthians encara o Fluminense no dia 19 de outubro, às 21h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um triunfo é essencial para o Timão se afastar de vez da possibilidade de um rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.