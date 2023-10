Presidente do Grêmio critica Renato por não dar coletiva: ‘Decisão unilateral dele’

Além da derrota por 3 a 2 para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem em mãos outra situação desprimorosa. Afinal, depois da partida, Renato Gaúcho não concedeu entrevista coletiva e resolveu deixar o estádio rumo ao Rio de Janeiro, onde teria compromisso familiar nesta segunda-feira (9). Presidente do Tricolor gaúcho, Alberto Guerra tomou a palavra, conversou com os jornalistas presentes após o auxiliar Alexandre Mendes comentar sobre o clássico. Ele enfatizou seu descontentamento com Portaluppi.

“Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão. Foi uma decisão unilateral do treinador, entendemos, ele tem compromisso amanhã de manhã. Achamos que ele deveria estar aqui dando suas explicações. Mas é uma decisão que ele tomou e internamente vamos avaliar isso”, disse, complementando em seguida que não pretende desligá-lo do cargo por conta do episódio.

“Ele (Renato) tinha compromisso e saiu, eu não poderia trancar a porta e dizer “tu não sai daqui”. É isso, internamente vamos avaliar, falar com ele na reapresentação. Importante que eu expresse que o presidente não está de acordo, Conselho de Administração não está de acordo. O que se pode fazer? Demissão? Obviamente não, não é o caso, seria punir o time, ele está indo muito bem, fazendo excelente trabalho, mas tomou uma atitude contrária ao que achávamos melhor”, concluiu o presidente.

Grêmio de folga

Agora, com Renato Gaúcho no Rio, o grupo de jogadores vai folgar por três dias e, depois, se reapresentar no CT Luiz Carvalho. Afinal, o Grêmio enfrenta o Athletico-PR, em Porto Alegre, no dia 18 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, e precisa se reabilitar da derrota para o rival. Hoje, ocupa a terceira posição da tabela, com 44 pontos, assim como Palmeiras e Flamengo, estando a 11 de distância do Botafogo, líder.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.