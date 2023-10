Belmonte, ao Terrabolistas, fala sobre reforços e que ‘Renovar com Lucas é prioridade no São Paulo’

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, disse durante o programa Terrabolistas desta segunda-feira (9/10) que, para a temporada de 2024, com a classificação assegurada para a Libertadores e as demais competições de ponta, o clube buscará reforços. Mas que a ideia prioritária será manter Lucas Moura. Afinal, o atacante, ídolo da torcida, fez um contrato de seis meses e que vence em dezembro.

“Muito mais do que buscar um reforço de ponta, nossa luta será renovar com o Lucas por mais algumas temporadas. Já conversamos isso com o seu empresário. Faremos o possível para que ele fique. Sabemos que a sua mulher quer seguir no Brasil, Contudo, estamos cientes de que se ocorrer uma proposta do exterior ele pode sair. Mas lutaremos para mantê-lo”.

Belmonte disse que, com a provável reeleição do presidente Casares e a garantia que o mandatário deu de que ele e os demais membros do estafe de futebol do clube (como Muricy Ramalho) seguirão nas suas funções, o planejamento será mantido. E que, inclusive, já foi feita uma reunião com Dorival Junior e a comissão técnica sobre os setores que precisarão de reforços.

“Esta reunião ocorreu no Rio, antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas posso adiantar que estudaremos buscar mais um volante, um atacante de área a mais. E, também uma reposição para o lado esquerdo do ataque”.

Belmonte fala sobre Bruno Henrique

Lado esquerdo? Seria o caso de uma contratação de impacto, como a de Bruno Henrique, que ainda não renovou com o Flamengo e já foi especulado um interesse do Tricolor. Belmonte comenta:

“Apenas se existir uma possibilidade de contratação. Bruno Henrique é extraordinário, Mas não vemos como um jogador possível para o São Paulo. Afinal, nosso perfil é o de buscar atletas que tenham um valor menor e que entendemos que possam ter um comprometimento com a camisa do clube”, disse para complementar:

“Nao mudaremos nosso perfil de contratação. Seguiremos atrás de jogadores comprometidos com a camisa do São Paulo. Foi assim que montamos nosso atual time e ainda trouxemos Lucas Moura e James, que foram cerejas do bolo. Deu certo. Para a próxima temporada teremos o Erick, que virá do Ceará, reforçando a defesa do ataque. E mais três reforços que já estão aqui e não jogaram na reta final desta temporada: Galoppo, Ferraresi e Igor Vinicius. Virão outros.

Venda de jogador, só por grana muito boa

Sobre venda de jogadores, Belmonte deixou claro. Proposta pequena não interessa ao clube, pois, diferentemente do passado recente, agora há dinheiro em caixa para pagar as despesas.

“A gente vem estruturando o São Paulo. Assumimos em 2021 numa situação financeira muito ruim. Fizemos um trabalho de reestruturação nos últimos dois anos. E o que mudou agora é que a venda de atletas ocorrerão se tiver propostas que nos agradem. Posso dizer que essas boas propostas não ocorreram ainda. No passado, vendemos o Sara por 9 milhões de libras. Ele valeria bem mais, mas precisávamos do recurso. Dessa forma, fizemos a venda. Mas agora não. Com as arrecadações nos jogos e o dinheiro da Copa do Brasil, mais de R$ 80 milhões, há tranquilidade para só vendermos jogadores por valores que achamos corretos”.

Belmonte foi um dos convidados da semana do Terrabolistas, juntamente com o narrador Fernando Camargo, da Energia da 97 FM. Além deles o programa contou com os jornalistas do “Terra” Alexsander Vieira, Fernanda Arantes, além do âncora Leandro Chaves.

Acompanhe o Terrabolistas

O Terrabolistas é um programa semanal do Terra que rola ao vivo todas as segundas-feiras, às 10h, mas você pode acompanhar quando, onde e como quiser acessando pelo youtube.