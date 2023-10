CBF faz mudanças nos três próximos jogos do São Paulo no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou detalhes dos próximos três jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara Goiás, Grêmio e Palmeiras, respectivamente, após a Data-Fifa. As partidas contra o Esmeraldino e o Verdão mudaram apenas os horários. Contudo, o embate contra o Tricolor Gaúcho teve sua data alterada.

O próximo compromisso do São Paulo acontece no dia 18 de outubro, contra o Goiás, na Serrinha, pela 27° rodada do Brasileirão. O embate estava marcado para iniciar às 20h. Contudo, a partida teve uma mudança de horário e se iniciará às 21h30. A data do duelo segue sendo a mesma de acordo com a CBF.

Na rodada seguinte, o Tricolor Paulista encara o Grêmio, no Morumbi. Inicialmente marcado para acontecer no domingo, dia 22 de outubro, às 18h30, no Morumbi, o duelo acontecerá no dia anterior, sábado (21), no mesmo horário.

Por fim, o time de Dorival Júnior terá um Choque-Rei, no dia 25 de outubro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a partida marcada para iniciar às 21h30, agora vai começar às 20h. O embate está mantido para acontecer no Allianz Parque.

Situação do São Paulo no Brasileirão

Atualmente, o São Paulo é o décimo colocado, com 35 pontos conquistados. O time comandado por Dorival Júnior empatou sem gols com o Vasco em seu último compromisso, e antes de retornar a campo terá 11 dias livres devido à pausa da data Fifa. O Tricolor ainda almeja chegar ao número mágico de 47 pontos, para se livrar de vez de qualquer possibilidade de um rebaixamento. Vale lembrar que o Soberano é o atual campeão da Copa do Brasil e já está classificado para a próxima edição da Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.