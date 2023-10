Mãe de Neymar visita neta, mas web aponta detalhe

A mãe do craque brasileiro Neymar, Nadine Gonçalves, visitou a pequena Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi, na tarde desse domingo (8). As fotos do encontro foram publicadas no Instagram. Mas algo chamou a atenção dos internautas (veja mais abaixo).

Inicialmente, Nadine postou uma foto com Mavie no colo, além de imagens com Neymar. Na legenda da imagem, NeyMãe postou.

“Seja bem-vinda, bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor”, escreveu a matriarca.

Todavia, os internautas apontaram para um detalhe que poderia passar sem ser percebido. Afinal, ela não postou qualquer imagem ao lado de Bruna Biancardi e não chamou Mavie de “neta”. Colunistas apontam que a relação entre Bruna e Nadine não é das melhores.

“Por que ela não trocou a palavra ‘bebê’ por ‘minha neta’?”, questionou um internauta.

“Talvez a Nadine se sinta menininha e não quer ser chamada de avó”, defendeu outro leitor da sessão de “Fofocas da Bola”.

As observações, no entanto, seguiram.

“Eu sabia que a Nadine passaria por cima da questão entre as duas e iria receber sua neta com todo amor”, celebrou uma moça. “Por que não tirou foto com a nora?”, perguntou outro perfil.

“Pronto, agora não entendi nada. A mãe da criança não pode nem ver essa mulher. Agora tá pagando de vovozona”, completou outro usuário de uma rede social.

Bruna e mãe de Neymar não têm boa relação

Há uma rivalidade entre a mãe do jogador brasileiro e a namorada do craque. Aliás, isso não é novo e ficou ainda mais forte com a boa relação entre Bruna Biancardi e a atual namorada do pai de Neymar.

Mavie nasceu na madrugada da última sexta-feira (6), em uma maternidade de luxo, em São Paulo. O detalhe que chamou atenção, no entanto, foi que somente os familiares da mãe estavam presentes. O próprio jogador não conseguiu acompanhar a chegada da filha, pois estava na Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Hilal.

