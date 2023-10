Zagueiro do Santos entra na mira do futebol europeu

O Santos vê um dos seus grandes nomes do sistema defensivo chamar a atenção do Velho Continente. Isso porque o zagueiro Joaquim despertou o interesse de clubes da Rússia e da Itália, dois países que realizaram uma sondagem pelo jogador. A informação foi dada primeiramente pelo “Lance”.

Há uma expectativa que propostas oficiais cheguem apenas no começo do ano, quando a janela de transferência abre. Aliás, no começo do ano, o Krasnodar, da Rússia, se interessou por Joaquim e chegou a apresentar valores para contratá-lo. Na mesma época, o Santos também chegou a abrir negociações com o mesmo clube russo para tentar adquirir Junior Alonso. Contudo, as duas conversas não avançaram.

O Peixe desembolsou R$ 17 milhões para comprar o zagueiro do Cuiabá. Ele soma 28 partidas na temporada, com um gol marcado e três assistências, mas vem oscilando durante toda a temporada.

Entretanto, nenhuma negociação deve ser realizada neste momento, por dois motivos. A primeira é o momento do Peixe na temporada. Afinal, o Santos segue na briga contra um inédito rebaixamento no Campeonato Brasileiro e não deve se desfazer de nenhum atleta do elenco. A prioridade é manter a equipe na Série A para, depois, planejar 2024.

A outra é o tempo de Andres Rueda na presidência do Santos. Isso porque o Santos entrou nos últimos 90 dias da gestão do mandatário e, para qualquer decisão sobre saídas ou chegadas, é necessária aprovação do Conselho Deliberativo. Assim, chegadas e saídas devem acontecer apenas quando o próximo presidente do clube acabar, enfim, eleito. O pleito acontece em dezembro deste ano.

