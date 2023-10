Após gol em clássico, Júnior Santos vive montanha-russa pelo Botafogo e volta a decidir

O Botafogo viveu uma tarde de redenção no Maracanã, durante o jogo contra o Fluminense. Autor do primeiro gol da partida e de uma assistência na 2 a 0, o atacante Júnior Santos, assim como sua equipe, voltou a encontrar o caminho das boas atuações e das vitórias. Por sinal, algo que não acontecia há cinco partidas no ano. Em suas redes sociais, o camisa 37 publicou uma mensagem de agradecimento a Deus e às pessoas que o apoiaram durante a má fase. Além disso, destacou que o foco é em um “objetivo maior”: o título do Campeonato Brasileiro.

Uma publicação compartilhada por Júnior Santos (@jr.santos.oficial)

“Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo o que vivi hoje. Depois, a minha família, minha esposa, meu empresário e meus companheiros de clube. E também todas as pessoas que, de alguma maneira, me ajudaram de alguma forma nos meus momentos mais difíceis. É nessas horas que você vê quem vai te ajudar a ficar de pé novamente e aqui estou. Obrigado a todos! Toda honra e glória seja dada a Deus, sem ele eu não estaria aqui. Vamos em frente rumo ao objetivo maior. Parabéns a todos pelo grande jogo que fizemos”, escreveu.

Altos e baixos

Aliás, Júnior Santos parece ter retomado a confiança sob o comando de Lucio Flavio e Joel Carli, dois profissionais da casa. Afinal, ambos já conhecem seu estilo e as características do grupo, pelo dia a dia no Espaço Lonier. O atacante começou muito bem a temporada e foi um dos destaques do Botafogo no primeiro turno, período em que esteve como titular durante quase todo o tempo. Até aqui, são três gols e uma assistência nesta edição da Série A.

No entanto, a maré virou contra o camisa 37. Tanto é que, com a vinda de Bruno Lage, após as saídas de Luís Castro e Claudio Caçapa, passou a render muito pouco e, portanto, ter desempenho ruim no ataque alvinegro.

Lage começou, então, a testar novas caras pelo lado direito ofensivo. Xodó da torcida, Segovinha foi um deles, mas não agradou pelo rendimento, e Sauer parecia se firmar por ali até ser negociado com o futebol turco. Até mesmo Tchê Tchê apareceu no setor, de forma improvisada, em algumas partidas. Mostrou alguma qualidade, mas não estava 100% confortável.

A diretoria carioca, por sinal, teve em mãos, no fim de julho, a oportunidade de vender Júnior Santos, à epoca, peça-chave do esquema titular. Com fortes investimentos nos últimos meses, a Arábia Saudita vem garimpando outros mercados do futebol, e o Al-Taawoun, clube da elite local, fez proposta para comprá-lo em definitivo. Os asiáticos ofereceram 3 milhões de dólares, o equivalente a R$ 14,1 milhões na cotação de momento. Porém, John Textor, dono da SAF, sequer abriu conversas e recusou a oferta.

Júnior Santos valoriza ‘feijão com arroz’

Para Júnior Santos, inclusive, a virada de chave contra o Fluminense se deve bastante a Lucio Flavio, que assumiu o comando do time depois do desligamento de Lage. Isso porque o interino esteve presente na época em que o Glorioso encaixou sob a direção de Luís Castro e conhece como o elenco gosta de jogar. De acordo com o camisa 37, essa é a hora de voltar a trilhar a sequência das vitórias, tendo concentração máxima nas próximas rodadas.

“A gente tem uma identidade. Conseguimos colocar isso em campo. Foi difícil para o Bruno Lage, que chegou no meio do campeonato, pegar isso. O Carli já treinava, já conhecia a gente. Tanto pra ele, quanto para o Lúcio, que pegaram aquele início de trabalho, conseguiram colocar isso (o jeito) e deu certo. Fizemos um grande jogo. Agora é cabeça no lugar e focar no campeonato para dar seguimento à boa fase”, declarou, na zona mista do clássico, comentando também sobre a passagem do último treinador.

“Ao Lage, temos de agradecer. Temos de agradecer o trabalho que ele fez aqui. É uma boa pessoa. Que Deus possa abençoar ele. Hoje, a equipe jogou meio diferente, que o Lúcio Flávio escalou”, concluiu o atacante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.