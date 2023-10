Kevin impressiona e se candidata para a vaga de Dudu

O Palmeiras perdeu para o Santos por 2 a 1, neste domingo (08), na Arena Barueri, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro, e escancarou a crise dentro do Verdão. Contudo, o técnico Abel Ferreira conseguiu tirar ao menos algo positivo do clássico. Afinal, o atacante Kevin teve sua primeira chance no time titular do Verdão e agradou.

Atuando por 67 minutos até ser substituído por Flaco López no segundo tempo, a revelação da base alviverde deixou uma boa impressão enquanto esteve em campo. Kevin foi o jogador com mais dribles certos no jogo, completando seis no total. Além disso, ajudou o lateral Piquerez pelo lado esquerdo, algo muito cobrado pela torcida nos últimos jogos.

Ele atingiu o maior número de desarmes na partida (3). Além disso, também teve 11 duelos ganhos em disputas com adversários, sendo o melhor nesse quesito durante o confronto. O jogador deixou o gramado com câimbras, mas com boas impressões.

O técnico Abel Ferreira sofreu muitas críticas nos últimos dia por ter escalado Mayke no ataque e não ter dado chance aos garotos, no duelo contra o Boca Juniors, pela Libertadores. No clássico contra o Santos, o Palmeiras cresceu de produção e criou diversas chances, mas pecou nas finalizações.

Muito do baixo poder ofensivo do Verdão nos últimos jogos se passa pela lesão de Dudu. Afinal, desde que o atacante se contundiu, Abel não encontrou um substituto ideal. Kevin é quem mais se aproxima das características do camisa 7, mas o treinador português ainda tinha receio de coloca-lo em campo por conta de sua pouca idade.

Próximo compromisso para Kevin e o Palmeiras

Agora, Kevin deve ganhar mais oportunidades e provar que pode ser a solução para o ataque do Palmeiras. O Verdão só entrará em campo após a data Fifa, no dia 19, em partida contra o Atlético-MG, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.

