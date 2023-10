No Rio de Janeiro, Tite vai morar em apartamento de luxo. Veja fotos!

O técnico Tite, ex-Seleção Brasileira e Corinthians, terá um imóvel de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele está próximo de ser anunciado pelo Flamengo.

O apartamento é avaliado em R$ 12 milhões e conta com cobertura de 509 m² no condomínio Waterways, tem vista para a praia da Barra, além de três quartos, quatro banheiros e piscina. Embora tenha este valor de mercado, quando comprou, em 2021, Tite precisou desembolsar “apenas” R$ 10,3 milhões.

O imóvel não é a casa de Tite. Ele sempre utilizou o apartamento quando estava no Rio de Janeiro para algum compromisso. Agora, como treinador do Flamengo, o técnico deve ficar no local, afinal, o Ninho de Urubu fica no bairro de Vargem Grande, a 20 quilômetros do condomínio.

Tite tem relação com o Rio de Janeiro desde o momento que assumiu o trabalho na Seleção Brasileira, entre 2016 e 2022, afinal, a sede da CBF fica no Rio.

Aliás, a imprensa lembrou este dado quando Tite desembarcou no Rio de Janeiro recentemente, logo que os rumores da chegada do técnico ao Flamengo surgiram. Na ocasião, todavia, ele não comentou nada sobre a negociação.

