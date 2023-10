Felipão avalia derrota do Atlético em casa: ‘Postura e criação’

O Atlético perdeu para o Coritiba, por 2 a 1, na noite desse domingo (8), na Arena MRV, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, o Galo saiu na frente, no entanto, levou a virada, algo que Felipão ressaltou durante sua entrevista coletiva.

Inicialmente, o treinador alvinegro disse que sua equipe errou na postura e atacou o adversário de qualquer maneira.

“Nós tentávamos atacar de qualquer maneira ou sem a concatenação que já tínhamos em outros jogos. Nós pagamos um preço e, independente de algum jogador ter jogado melhor ou pior, foi um erro nosso de postura que possibilitou o Coritiba a vitória em todos os sentidos. A gente não criou o que vinha criando em outros jogos. Hoje nós oportunizamos os dois gols para o adversário. Foi um erro nosso e a gente paga o preço”, disse.

Galo não seguiu exemplo dos últimos jogos

Aliás, Felipão pegou jogos anteriores para avaliar a situação atleticana. O treinador salientou que o adversário conseguiu aproveitar melhor as situações de jogo.

“Não tivemos a atitude que o Atlético vinha tendo. Não tivemos a força que sempre tivemos para marcar no meio-campo. Nos últimos jogos, a gente teve uma postura muito boa defensiva e de posicionamento para que o adversário, mesmo com a posse de bola, não tivesse chances. O adversário, mesmo sem muita posse de bola, teve chances, nós os oportunizamos”, acrescentou.

Felipão, inclusive, disse que o Atlético errou em momentos cruciais da partida, algo que resultou no placar.

“Os lances dos gols do adversário a gente teve uma postura errada, desde que nasce o lance até o final. O Atlético teve postura errada, e nós precisamos cobrar, insistir e trabalhar para que a gente não oportunize isso aos próximos adversários. Nós demos ao adversário a liberdade para trabalhar. Tivemos posse de bola, mas posse de bola infrutífera, que não resultou em jogadas mortais para o gol. Em outros jogos, nós tivemos oportunidades menores, mas com muito mais espaço”, concluiu.

Atlético perde chance de aproximar do G4

Com o resultado, o Atlético desperdiçou a chance de se aproximar no G4. O Galo está na nona colocação, com 40 pontos conquistados. O Coritiba, por sua vez, chegou aos 20 pontos e está na vice lanterna do Brasileirão. As equipes voltam a campo na próxima semana, o Coxa contra o Cuiabá, na quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), enquanto o time mineiro vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, na quinta (19), às 19h.

