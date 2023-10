Fluminense tem setor confirmado na final da Libertadores

A Conmebol definiu no último domingo (9) os posicionamentos das torcidas para final da Libertadores. A entidade, assim, determinou que os tricolores fiquem localizados no Setor Sul, área frequentemente ambientada pelos cariocas nos jogos do Maracanã. A informação é do “ge”.

O Fluminense enviou um pedido para Conmebol nos últimos dias solicitando que os tricolores ficassem localizados no setor sul. A entidade decidiu acatar ao pedido do clube carioca. A torcida do Boca Juniors, portanto, ficará localizada no Setor Norte do estádio.

Fluminense x Boca Juniors

As vendas dos ingressos ainda não foram iniciadas. No entanto, é certo que cada torcida terá 20 mil entradas disponíveis atrás dos gols. Os setores Leste e Oeste, por outro lado, poderão ser frequentados pelos torcedores de ambos os times.

Aliás, Fernando Diniz e os jogadores tricolores ficarão localizados ao lado direito das cabines, algo comum nos jogos da equipe tricolor no Maracanã. O Fluminense, assim, chega à final da Libertadores em um cenário que já está bem ambientado.

A Conmebol deve se reunir nos próximos dias com os dirigentes de Fluminense e Boca Juniors para discutirem sobre as vendas de ingressos. Após este encontro, as instituições informarão os detalhes da comercialização e os valores das entradas.

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam no dia 4 de novembro, no Maracanã. A Conmebol ainda não definiu o horário da decisão.

