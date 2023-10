Jogos da rodada pressionam Cruzeiro por resultado

O Cruzeiro ainda não entrou em campo nesta 26ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Sua próxima partida está, assim, marcada apenas para sábado (14). Com jogo adiado para o próximo fim de semana, a Raposa acompanhou, de casa, o desenrolar das pelejas. E a notícia não foi boa. Afinal, os resultados pressionaram o time celeste.

Ao término dos embates, na noite de domingo (8), a situação do Cruzeiro ficou preocupante. A Raposa está a apenas três pontos da zona de rebaixamento. O time mineiro soma 30 pontos enquanto o Vasco, primeiro dentro do Z4, tem 27.

Com nove das dez partidas disputadas, a Raposa perdeu três posições, foi para 15º lugar. As vitórias de Internacional e Santos e o empate do Corinthians concretizaram a queda.

A tabela do Cruzeiro ainda é crítica pelo momento da equipe. O time enfrenta o Cuiabá, no próximo sábado, fora de casa, na Arena Pantanal. Na semana seguinte, recebe o Flamengo, no Mineirão. Na sequência, tem o Atlético, no clássico que será disputado na Arena MRV.

Aliás, a pressão por resultados iniciou já na última semana, com manifestação da torcida na porta da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O Cruzeiro passou o fim de semana de folga e retorna aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (9).

O Cruzeiro disputa sua primeira Série A desde que caiu para a Segunda Divisão, em 2019. A meta dos celestes é ficar na elite.

