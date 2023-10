Trabalho de Mano começa a impactar no Corinthians

O técnico Mano Menezes foi anunciado no Corinthians há 11 dias e já vem tentando colocar sua cara na equipe. Ainda não teve muito tempo para isso, é verdade. Contudo, o plantel do Alvinegro já vem sentindo as mudanças, muitas positivas em relação ao trabalho de Vanderlei Luxemburgo.

Internamente, a impressão no CT Joaquim Grava é de que o trabalho de Mano é muito mais atento aos detalhes do que o da comissão técnica de Luxemburgo. O treinador vem se apegando em movimentações específicas. Além disso, constantemente pausa os treinos para corrigir os atletas em uma jogada específica. Após o embate contra o Flamengo, o lateral Fábio Santos e o zagueiro Lucas Veríssimo elogiaram o técnico neste começo de trajetória.

“Alguns (jogadores) entendem mais rápido, outros mais devagar, mas ele tem passado a ideia de forma bem simples. Em um curto período a gente já evoluiu bastante, sabendo o que cada um tem que fazer”, disse Fábio Santos.

“Ele (Mano) tem o estilo de jogo dele e está tentando nos passar. E nós estamos tentando assimilar ao máximo. A equipe tem muito para crescer. Qualidade nós temos, todo mundo vê isso, e a equipe vai crescer muito com ele”, completou Veríssimo.

Com Luxemburgo, o trabalho do treinador já era questionado pelos atletas mais experientes, que não gostavam dos métodos dele e de sua comissão. A falta de resultados e de soluções para uma equipe que sofria muitos gols deixava os atletas irritados. Contudo, Mano aparenta ter mudado esta perspectiva.

Mano deve aproveitar Data-Fifa para consolidar trabalho no Corinthians

Por conta da data Fifa, o Timão só voltará a jogar no dia 19 de outubro, às 21h30, contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhou folga de dois dias e deve se reapresentar nesta terça-feira (10). Além de recuperar os jogadores mais desgastados, Mano terá tempo para implementar de vez suas ideias.

Além disso, o treinador terá uma oportunidade rara de realizar treinamentos e acompanhar de perto os jogadores. Afinal, o treinador deve promover uma grande reformulação no elenco na próxima temporada. Assim, as pausas para acompanhar os atletas no dia a dia devem se tornar um vestibular para 2024.

