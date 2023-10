Barcelona perde titular para clássico com Real Madrid no Espanhol

O Barcelona terá um grande desfalque para o ‘El Clásico’ contra o Real Madrid, no próximo dia 28 de outubro, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube catalão informou nesta segunda-feira que exames médicos confirmaram uma entorse no ligamento lateral interno do joelho esquerdo do zagueiro Jules Koundé.

Embora os culés não tenham informado o tempo de recuperação do jogador, de acordo com informações do jornal ‘Mundo Deportivo’, o francês deve ficar afastado dos gramados por cerca de um mês.

Koundé se machucou no jogo contra o Granada, no último domingo (8), que terminou empatado por 2 a 2. Assim, o Barcelona estacionou na terceira posição, com 21 pontos e viu o Real Madrid abrir três pontos de vantagem na liderança da LaLiga.

MEDICAL NEWS | Tests carried out have shown that first team player Jules Kounde has a left MCL sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/1MDDeEhu8T — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 9, 2023

Antes de encarar o principal rival, o Barça enfrenta o Athletic Bilbao na LaLiga. Além do Shakhtar Donetsk na Champions, competição que está com 100% de aproveitamento e lidera o Grupo H.

