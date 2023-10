Jogadores se apresentam à Seleção Brasileira em Cuiabá

Os jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 começaram a se apresentar em Cuiabá ao longo da manhã e do início da tarde dessa segunda-feira (9). Até o momento, 21 atletas já desembarcaram em Mato Grosso e o grupo deve ficar completo apenas nesta terça (10).

Neymar e Marquinhos são os atletas que ainda não chegaram. O atacante é aguardado na noite desta segunda-feira, enquanto o zagueiro do PSG só chegará na terça.

Assim, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz enfrentará a Venezuela na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, e na próxima terça-feira terá um clássico contra o Uruguai em Montevidéu.

Além disso, para esta Data Fifa de outubro, a Seleção Brasileira terá duas estreias: Carlos Augusto e Yan Couto. Eles ganharam uma oportunidade para substituir Renan Lodi e Vanderson, cortados por motivos de lesão.

Dessa maneira, os jogadores farão o primeiro treinamento no fim da tarde desta segunda-feira. Será a primeira das três atividades que Fernando Diniz vai comandar em Cuiabá. Ao mesmo tempo, o Brasil é o líder das Eliminatórias com duas vitórias em dois jogos. Também com 100% de aproveitamento, a Argentina aparece na vice-liderança.

Confira os jogadores convocados para a Seleção Brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Carlos Augusto (Inter de Milão).

Zagueiros: Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense).

Meio-campistas: André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras).

Atacantes: Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), David Neres (Benfica) e Matheus Cunha (Wolverhampton).

