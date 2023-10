Boca Juniors treinará no CT do Vasco para a final da Libertadores

Boca Juniors, finalista da Libertadores deste ano, usará as instalações do CT Moacyr Barbosa, do Vasco, para se preparar para a final do dia 4 de novembro. No Maracanã, o time argentino, que busca o heptacampeonato da Libertadores, enfrentará o Fluminense, que vai atrás do título inédito.

Nesta segunda-feira (9) acontecerá uma reunião com representantes dos clubes, membros da Conmebol e entidades para acertar os detalhes acerca do planejamento para a decisão. Anteriormente, a diretoria do clube argentino já demonstrou o interesse em utilizar o centro de treinamento do Vasco.

Aliás, o CT Moacyr Barbosa é um dos três espaços regularizados pela Conmebol para receber as delegações. Afinal, antes das semifinais, o local recebeu uma vistoria da entidade sul-americana, se enquadrando nos moldes estabelecidos.

Boca Juniors treinará perto do Fluminense

Além do centro de treinamento vascaíno, o Ninho do Urubu, do Flamengo, e o Carlos José Castilho, do Fluminense, também são apropriados para receber outras equipes. Aliás, a curiosidade é a proximidade entre o terreno tricolor e o espaço que o Boca Juniors treinará, afinal, o CT Moacyr Barbosa fica bem próximo, também na Zona Oeste.

