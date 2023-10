Tite tira ‘olheiro’ do Palmeiras para trabalhar no Fla

A chegada de Tite ao Flamengo vem trazendo novos profissionais ao Rio de Janeiro. Além da comissão técnica do novo treinador, um analista do Palmeiras decidiu sair de São Paulo só para trabalhar ao lado do técnico na equipe rubro-negra. A informação é do “ge”.

Um novo Flamengo

Lucas Oliveira trabalhava no departamento de Análise de Mercado do Palmeiras desde 2021. A função do profissional era observar jogadores disponíveis no mercado e trazer nomes interessantes para Abel Ferreira.

Tite e Lucas Oliveira já se conhecem e possuem um bom relacionamento. Afinal, os dois trabalharam juntos na Copa do Mundo de 2018. A função do analista era acompanhar os jogos dos adversários da Seleção Brasileira no Mundial.

Assim, Tite decidiu convidar Lucas Oliveira para trabalhar no Flamengo. O profissional, então, chega ao Rio de Janeiro nesta semana para iniciar os trabalhos no novo clube. A apresentação oficial do técnico está marcada para acontecer nesta terça-feira (10).

Negociação entre Tite e Fla

O Flamengo vem negociando com o treinador desde que resolveu demitir Jorge Sampaoli. Após muitas conversas, as partes se acertaram no último domingo (8). O técnico, assim, comandará os jogadores rubro-negros até dezembro de 2023.

Além de Lucas Oliveira, Tite contará com os seguintes nomes na nova comissão técnica rubro-negra: César Sampaio, Matheus Bacchi, Cléber Xavier (auxiliares) e Fábio Mahseredjian (preparador físico). O trabalho do novo treinador começa nesta terça-feira (10).

