Dorival aprova chegada de Tite ao Flamengo: ‘É o melhor do país’

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2022, Dorival Júnior fez uma análise da chegada de Tite ao clube rubro-negro. O atual treinador do São Paulo, assim, rasgou elogios ao ex-técnico da Seleção Brasileira.

“Tite é um dos profissionais mais preparados do país e do mundo. É uma pena não ter alcançado tanto sucesso na Seleção Brasileira. Em um torneio (Copa do Mundo), às vezes acaba havendo um desencaixe daquilo que você pensa. É um profissional de altíssimo nível e é o melhor treinador do país. Eu não tenho dúvidas disso. Para mim ele (Tite) terá material suficiente para montar uma grande equipe”, disse Dorival ao programa “Seleção SporTV” desta segunda-feira (9).

Dorival no Flamengo

Dorival chegou ao Flamengo na reta final da última temporada e conseguiu montar um trabalho vitorioso. Apesar dos títulos conquistados, os dirigentes rubro-negros optaram pela não renovação do contrato do treinador. A saída do técnico pegou muitos flamenguistas de surpresa na época.

Chegada de Tite

O Flamengo vem negociando com Tite desde que resolveu demitir Jorge Sampaoli. Após muitas conversas, as partes se acertaram no último domingo (8). O treinador, portanto, deve ser anunciado pelo clube nesta segunda (9) e apresentado oficialmente na próxima terça (10). O contrato será válido até dezembro de 2024.

Aliás, Tite contará com cinco profissionais na nova comissão técnica rubro-negra: César Sampaio, Matheus Bacchi e Cléber Xavier (auxiliares), Lucas Oliveira (analista de desempenho) e Fábio Mahseredjian (preparador físico). Os trabalhos começam nesta terça-feira (10).

Devido ao período de Data Fifa, Tite terá nove dias de trabalho pela frente antes do primeiro compromisso no novo clube. O Flamengo entra em campo na quinta-feira (19), diante do Cruzeiro, às 19h, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão.

