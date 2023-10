Didier Deschamps critica formato da Copa do Mundo 2030

O técnico da França, Didier Deschamps, criticou o novo formato para a Copa do Mundo 2030 durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (9). Para o treinador que esteve nas últimas duas decisões do Mundial, a realização do evento em continentes diferentes não é positiva para as equipes e afirmou que gosta de ‘coisas muito mais coerentes’ no futebol.

“Além de a organização de uma Copa do Mundo em vários países ser uma tendência, há ainda a particularidade de termos essas três partidas no continente sul-americano”, disse o treinador em referência ao fato de os três jogos de abertura serem divididos entre Paraguai, Uruguai e Argentina.

“Não sei que seleções estarão envolvidas nessas três partidas, mas isso significa que as três sul-americanas farão uma partida em casa, o que já é uma vantagem. As outras terão de se deslocar uma primeira vez e, depois, novamente… Não sei quem toma as decisões, mas não vou esconder que gosto de coisas muito mais coerentes ao nível esportivo e físico. Eticamente, creio que ainda não chegamos lá”, completou.

Dessa maneira, o pronunciamento do técnico acontece após o anúncio da Fifa de que a Copa do Mundo 20230 será disputada em seis países divididos entre Europa, América do Sul e África: Argentina, Paraguai, Uruguai, Portugal, Espanha e Marrocos.

Próximos compromissos de Didier Deschamps com a França

Ao mesmo tempo, os franceses se preparam para os compromissos nesta Data Fifa de outubro. Na próxima sexta-feira (13), o time comandado por Deschamps visita a Holanda, às 15h45, pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. Por outro lado, na semana que vem, os atuais vice-campeões do Mundo recebem a Escócia, na terça-feira (17), às 16h, em amistoso internacional.

Por fim, a expectativa é que os franceses realizem mais três atividades antes de encarar a Holanda na próxima sexta-feira (13).

