Ramón Díaz usa jogadores ‘esquecidos’ e reforça rodagem do elenco do Vasco

A fama de explorar bastante todo o elenco do Vasco voltou a ser destaque para o técnico Ramón Díaz. Afinal, três jogadores com baixa minutagem em período à frente do time entraram em campo contra o São Paulo. Foram eles: o lateral Paulo Henrique, o volante Mateus Carvalho e o atacante Figueiredo. O argentino, após o empate em São Januário, elogiou a competitividade do grupo.

“Todos os jogadores faz parte do time que temos. São os jogadores com que contamos. E estão competindo, estão com muita gana, com muita gana. Entregam o máximo pela camisa, pelo clube, todos os dias. Eu estou muito feliz com cada jogador”, resumiu Ramón.

Paulo Henrique, por exemplo, ganhou a vaga do uruguaio Puma Rodríguez, que voltou a jogar muito mal na goleada sofrida para o Santos, há oito dias. Até entao, o camisa 98 era a quarta opção da posição, pois via o zagueiro Robson Bambu e Gabriel Dias à sua frente.

“E se você vê, Paulo, faz muito tempo que não jogava e jogou. E deu o máximo, e fez um grande jogo, para o meu ponto de vista. Contra um time que tem muita categoria, que vem de ganhar a Copa do Brasil. Então, estamos felizes com eles. Temos duas semanas para nos prepararmos o máximo novamente”, reforçou o treinador vascaíno.

Mais alternativas para o Vasco

Desde que chegou, a comissão técnica escolheu o caminho da meritocracia e usou mais de 30 atletas nos cinco primeiros jogos. A partir daí, com o bom desempenho dos reforços da janela do meio do ano, definiu uma equipe-base que praticamente se repetiu no mês de setembro.

Alguns, dessa forma, ficaram para trás. É o caso do zagueiro Miranda, do volante Jair e de alguns aatacantes, como o experiente Alex Teixeira e os jovens Erick Marcus e Figueiredo. O último, alipás, foi chamado para a Seleção Sub-23. Coincidência ou não, reapareceu nas relações de Ramón Díaz e entrou no segundo tempo contra o São Paulo, no lugar de Gabriel Pec.

Já no meio de campo, Mateus Carvalho, que vem treinando muito bem, repareceu na vaga de Paulinho, que atuou no sacrifício após uma forte virose. Além dele, Barros também aguarda uma oportunidade com o técnico.

Vale lembrar, no entanto, que o Vasco não teve Jair, suspenso, e Robson Bambu e Rossi, machucados. Estes trê s ocupariam justamente as três vagas dos “esquecidos”. Além deles, outro titular, o chileno Gary Medel, também ficou fora por suspensão.

