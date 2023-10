Jogadores do Vasco são convidados para treinos com a Seleção Sub-23

O lateral-esquerdo Julião e o atacante Paixão, jogadores do time sub-20 do Vasco, foram convidados para período de preparação da Seleção Brasileira Sub-23. O time de Ramon Menezes se prepara para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que serão disputados entre os dias 20 de outubro a 5 de novembro.

Para esse período que começa nesta segunda-feira (9), Ramon Menezes já tinha convidado o lateral-direito Paulinho. Assim, os três completarão as atividades da Seleção Brasileira Sub-23. Além disso, vale destacar que para a disputa do Pan-Americano, Ramon convocou o atacante Lucas Figueiredo, também do Vasco.

Veja quais jogadores o técnico Ramon Menezes convocou para o Pan-Americano

Jogadores do Vasco convocados para a Data-Fifa

Aliás, além dos brasileiros, o chileno Medel também ficará à serviço da sua seleção nesta Data-Fifa. O uruguaio Puma Rodríguez, que estaria à disposição do técnico Marcelo Bielsa, deixou a lista de convocação nesta segunda. O motivo: o lateral-direito não recebeu a vacina da febre amarela, uma exigência do governo colombiano para jogadores que atuam no Brasil. Assim, não pode viajar ao país. A Colômbia será a primeira adversário do Uruguai nesta Data-Fifa, que posteriormente joga contra a Canarinho.

