Calleri faz exames na Argentina e pode passar por cirurgia

O atacante do São Paulo, Calleri está na Argentina para ser submetido a exames no tornozelo direito. Ele, provavelmente, terá de passar por cirurgia para tratar a dor que o acompanham desde o Campeonato Paulista.

O técnico Dorival Júnior, no entanto, tem tentado evitar, ao máximo, que Calleri passe por cirurgia até que o São Paulo some pontos suficientes para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O time, atualmente, está na 10ª colocação na tabela, com 34 pontos.

“Precisamos de todo mundo em condições. Calleri está fazendo exames na Argentina e (talvez) tenhamos mudança por completo (na programação). Ao contrário, gostaria de tê-lo o máximo possível”, afirmou Dorival Júnior ao Sportv.

O jogador, no entanto, diferentemente de Dorival, quer acelerar o processo para se recuperar o mais rapidamente possível. Isso porque Calleri não pretende ficar fora da pré-temporada do ano que vem.

Calleri se lesionou numa partida contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, estudou-se a hipótese de uma cirurgia. No entanto, a decisão de então descartou a operação. O atacante foi submetido a um tratamento conservador, que o levou a voltar a campo em 45 dias.

Logo após a decisão da Copa do Brasil, Calleri disse que tinha a intenção de se submeter ao procedimento cirúrgico. Depois da final contra o Flamengo, entretanto, o jogador já foi a campo contra o Corinthians, quando marcou dois gols. Sábado, contra o Vasco, cumpriu suspensão.

