Rooney perto de ser anunciado como técnico de clube inglês

Wayne Rooney está perto de voltar para casa. De acordo com informações divulgadas pelo jornal ‘Times’, nesta segunda-feira (9), o ex-jogador inglês e o Birmingham chegaram a um acordo e o clube espera anunciar o treinador nos próximos dias.

Após rescindir contrato com o DC United, dos Estados Unidos, Rooney já havia expressado o desejo de voltar a trabalhar na Inglaterra, e poderá ter a oportunidade de comandar um tradicional clube de seu país.

Dessa maneira, o treinador chega para assumir o Birmingham na 6ª posição do Championship, a segunda divisão inglesa. Além disso, o clube vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o West Bromwich e ainda sonha com o acesso à elite do futebol da Inglaterra.

No entanto, a diferença para o líder Leicester é de 12 pontos. Os Foxes, inclusive, fazem uma campanha quase impecável. Das 11 rodadas disputadas até o momento, o clube rebaixado na Premier League na última temporada venceu 10 e empatou uma partida até o momento.

Além disso, apenas três clubes conseguem subir de divisão no futebol inglês.

