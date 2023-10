Zagueiro do Flamengo vira desfalque para possível estreia de Tite

Em meio à proximidade do anúncio de Tite, o Flamengo terá um desfalque importante para o duelo contra o Cruzeiro, dia 19, às 19h (de Brasília), no Mineirão. Trata-se do zagueiro Léo Pereira, que recebeu o terceiro amarelo no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro tinha vantagem no placar, com o gol de Gerson, porém acabou sofrendo o empate aos 32, do segundo tempo. Na jogada, Fábio Santos finalizou, entretanto a bola tocou no braço do zagueiro, dentro da área, e Anderson Daronco assinalou o pênalti. Na cobrança, o lateral-esquerdo colocou a bola no canto de Agustín Rossi.

Com a suspensão, o zagueiro não estará à disposição naquela que deve ser a estreia de Tite como técnico do Flamengo. Depois da demissão de Jorge Sampaoli, o treinador negocia com o clube, e o vice de futebol, Marcos Braz, se adiantou e, de forma extraoficial, “anunciou” o comandante.

Antes do duelo com a Raposa, a equipe da Gávea terá onze dias sem jogos. Isso acontece em virtude da Data Fifa, que abarca as partidas das seleções nacionais. Para as Eliminatórias da América do Sul, Arrascaeta foi convocado para os dois jogos do Uruguai. Além disso, Gerson está na lista de Fernando Diniz, treinador do Brasil.

