Messi pode ficar sem jogar por até quatro meses; entenda

A ausência do Inter Miami nos playoffs da Major League Soccer (MLS) pode fazer com que Messi fique afastado dos gramados por quatro meses. O time dos Estados Unidos fará seu último jogo em 2023 no próximo dia 21 de outubro e só voltaria a jogar em março de 2024. Esse longo período sem jogos gerou algumas especulações sobre o futuro do argentino.

Dessa maneira, a imprensa catalã chegou novamente a cogitar a possibilidade de Messi ser emprestado ao Barcelona por seis meses. Ao mesmo tempo, o jornal ‘Sport’ menciona essa alternativa, mas com algumas dúvidas: a LaLiga pode dificultar o registro dele, e, mais importante, ainda não há negociações concretas entre os clubes.

O boato ganhou forças depois que o presidente do Inter Miami sugeriu que Messi poderia se despedir no Barcelona. Além disso, o ‘Sport’ também menciona que clubes da Arábia Saudita sonham com a contratação do craque nos primeiros seis meses de 2024. Antes de ir para os Estados Unidos, Messi recusou uma oferta do Al-Hilal, que poderia ter feito dele o atleta mais bem pago da história.

Ao mesmo tempo, o técnico do Inter Miami, Tata Martino, comentou sobre o futuro de Messi após a derrota da equipe para o FC Cincinnati por 1 a 0, no último sábado (7).

“Talvez ele vá visitar Barcelona. Além disso, eu não sei mais nada a respeito”, comentou o treinador.

Messi na seleção da Argentina

O camisa 10 se apresentou à seleção argentina nesta segunda-feira (9) para disputar os próximos compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. A atual campeã encara o Paraguai, nesta quinta-feira (12), e visita o Peru, na próxima terça (17).

