Guardiola comenta possibilidade de treinar a Juventus

Durante o evento ‘Diálogo sobre Talentos’, realizado nesta segunda-feira (9), na Itália, o técnico Pep Guardiola foi questionado sobre a possibilidade de um dia ser treinador da Juventus e a resposta do atual treinador do City pode ter animado alguns torcedores da Velha Senhora.

“A Juve nunca me procurou. Se aceitaria treinar a Juventus? Na Itália a comida é muito boa. Gosto muito e costumo vir muitas vezes para cá nas férias”, disse o espanhol.

Além disso, Guardiola também comentou sobre os trabalhos dos técnicos Massimiliano Allegri, da própria Juventus, e De Zerbi, que está no comando do Brighton, da Inglaterra, ambos italianos.

“As pessoas dizem que com a derrota se aprende mais, porém com a vitória vive-se melhor. Mas, acima de tudo, o equilíbrio é importante. Precisa manter a calma quando ganha e não pensar que tudo é um desastre quando perde. Acham que um quer ganhar e outro não. Mas, De Zerbi não joga pela estética, joga para ganhar. Todos pensam que o seu método é o melhor para se ganhar. Mas, todos querem ganhar. Nunca conheci um treinador ou jogador que não quisesse ganhar. Ou que não quisesse jogar bem”, explicou o treinador do City.

Outro assunto abordado por Guardiola durante o evento na Itália foi a conquista inédita do City na última final da Champions, contra a Inter de Milão.

“Agora somos vistos como fenômenos, mas se o Lukaku marca talvez as coisas fossem diferentes. Mesmo depois de uma derrota, é preciso manter a calma e voltar ao trabalho”, concluiu.

