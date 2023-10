Oficial: Tite é o novo técnico do Flamengo

Depois de semanas de negociações, o Flamengo tem um novo treinador para a sequência da temporada. Após a saída de Jorge Sampaoli, o clube carioca anunciou a contratação de Tite, técnico que dirigiu a Seleção Brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. No Rubro-Negro, ele terá contrato até dezembro de 2024, quando se encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim.

Ao lado de Tite, também chegam ao Flamengo membros de sua comissão técnica: Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier, auxiliares, Fábio Mahseredjian, preparador físico, e o analista de desempenho Lucas Oliveira.

Tite chegou ao Rio de Janeiro no dia 26 de setembro para encaminhar o acerto com o Flamengo. Mas, no meio deste caminho, a queda de Luxemburgo no Corinthians preocupou a torcida rubro-negra, já que Tite é um grande ídolo do clube paulista. No entanto, sabendo das conversas encaminhadas do treinador com o Mais Querido, o Timão foi atrás de Mano Menezes.

Inicialmente, o principal entrave entre Tite e Flamengo era o início de trabalho. Afinal, desde sua saída da Seleção no fim do ano passado, o treinador garantiu que começaria um novo desafio apenas em 2024. No entanto, após conversar com seus familiares e membros de sua comissão técnica, Tite, que se animou com o projeto do Rubro-Negro, viu como fundamental o começo de trabalho já pensando no próximo ano.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã. A comissão técnica do novo comandante contará com os… pic.twitter.com/2InjKMkoKt — Flamengo (@Flamengo) October 9, 2023

Além de três passagens pelo Corinthians, com títulos da Libertadores, Mundial de Clubes e Brasileirão, Tite passou por Grêmio, Atlético e Palmeiras. Já fora do Brasil, o treinador dirigiu o Al-Ain e o Al-Wahda, ambos dos Emirados Árabes.