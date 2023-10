Palmeiras renova com Piquerez e aumenta salário do lateral

O Palmeiras renovou o contrato do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez por mais uma temporada. Anteriormente, o vínculo do uruguaio com o clube ia até o fim de 2025, mas acabou estendido até 31 de dezembro de 2026. O novo contrato já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Piquerez, ademais, ganhou um aumento de salário. Embora o clube não comente ou divulgue valores abertamente, o jogador acabou valorizado no aspecto salarial, em relação ao que já ganhava. O intuito é cessar o assédio ao jogador, oferecendo a ele valores mais elevados e uma extensão que o garante permanecer, agora, por mais três anos no Verdão.

Piquerez é o dono da lateral esquerda do Palmeiras e, inclusive, vem de um jogo em que marcou um belo gol. Foi na semifinal da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, na última quinta-feira (5). Entretanto, os argentinos eliminaram o Alviverde dentro do Allianz Parque e farão a final contra o Fluminense. O uruguaio chegou ao clube em 2021 e soma 115 jogos, além de seis gols, cinco dos quais só na atual temporada.

