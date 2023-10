Calleri tem tornozelo operado e só volta a jogar pelo São Paulo em 2024

O atacante Calleri, do São Paulo, passou por artroscopia no tornozelo direito na tarde desta segunda-feira (9), na Argentina. Ele realizou exames em Buenos Aires que confirmaram a necessidade de intervenção cirúrgica. O procedimento foi, inclusive, um pedido do jogador e já era esperado. Tanto que o doutor Fabio Novi, médico do clube, acompanhou a operação.

Desse modo, Calleri está fora do restante do Campeonato Brasileiro e só volta a atuar em 2024. Ele sentia dores que o acompanhavam desde o Campeonato Paulista e queria acelerar o processo para se recuperar o mais rapidamente possível. Isso porque Calleri não pretende ficar fora da pré-temporada do ano que vem.

O centroavante tricolor se lesionou em um jogo diante do São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, avaliou-se a hipótese de uma cirurgia. No entanto, a decisão de então descartou a operação. O atacante foi submetido a um tratamento conservador, que o levou a voltar a campo em 45 dias.

Logo após a decisão da Copa do Brasil, Calleri disse que tinha a intenção de se submeter ao procedimento cirúrgico. Depois da final contra o Flamengo, entretanto, o jogador já foi a campo contra o Corinthians, quando marcou dois gols. Sábado, contra o Vasco, cumpriu suspensão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.