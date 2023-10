Guilherme Arana diz que já conhece estilo de Diniz: ‘Escuto ele xingar’

Convocado de última hora, Guilherme Arana está de volta à Seleção Brasileira. O lateral-esquerdo foi chamado após o corte de Caio Henrique, que sofreu lesão no joelho, usará a Amarelinha novamente depois de um ano e quatro meses.

Nesta segunda-feira, o ala do Atlético-MG falou em entrevista coletiva em Cuiabá e comentou sobre o técnico Fernando Diniz. O lateral brincou sobre o estilo do treinador e afirmou que já ouviu o comandante do Fluminense xingando algumas vezes na beira do gramado.

“Como sou lateral, quando jogo contra, escuto bastante ele xingar (risos). Já tenho que ir me acostumando, me adaptando. É um cara que não tem que provar nada para ninguém, está na final da Libertadores. Tenho certeza que se está aqui é porque merece”, disse Arana.

Arana atuou pela Seleção Brasileira pela última vez em junho do ano passado, antes de sofrer grave lesão no joelho. À época cotado para ir à Copa do Mundo, o lateral ficou nove meses afastado dos gramados. Agora, porém, ele enxerga a possibilidade como um novo ciclo.

“É como se fosse a primeira vez, uma estreia, uma oportunidade nova, um ciclo novo, uma comissão nova. Venho me preparando bastante, não faz nem três meses que estou jogando após minha lesão. Infelizmente estou aqui por causa da lesão do Caio Henrique, mas futebol a gente tem que estar preparado. Não sei se vou iniciar, mas estou preparando mentalmente e espero aproveitar essa oportunidade”, afirmou.

