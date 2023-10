Jogador campeão peruano é condenado a 22 anos de prisão

O meia-atacante peruano Patricio Arce, de 30 anos, foi condenado na última quinta-feira (5) a 22 anos por um homicídio cometido em 2021. O antigo jogador do Sporting Cristal e do Melgar, clube pelo qual foi campeão peruano, recebeu a pena um ano após ser preso pelo crime. O julgamento, entretanto, só aconteceu na última semana.

De acordo com a polícia de Callao, no Peru, Arce e outros dois homens arquitetaram o assassinato do cobrador de van Piero Robles, há dois anos. O antigo jogador do Cristal e e vários clubes peruanos teria ordenado o crime. Ademais, as investigações apontaram que o jogador participava de uma organização criminosa.

Em 2022, um ano depois do crime, Arce jogava pelo César Vallejo quando foi preso na véspera de um jogo contra o Alianza Atlético. Até então, desconhecia-se publicamente qualquer envolvimento do jogador com o mundo do crime. Mas investigações posteriores deram conta de que Patricio era membro de uma gangue chamada Los Butarris de La Perla Baja, que cobrava propinas de motoristas de transporte alternativo.

Arce foi, então, encarcerado preventivamente pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. Assim, o julgamento faz com que ele e os outros dois acusados fiquem cumpram pena até 2044. Patricio Arce tem 31 anos e foi campeão peruano com o Melgar, em 2015, mas jogou também por clubes como Sport Boys, Carlos Mannucci e Cantolao.

