Sport arranca empate com a Ponte após estar perdendo por 3 a 0

Seis gols, polêmica e uma reação fantástica: isto tudo aconteceu nesta segunda-feira (9), em Sport x Ponte Preta, na Ilha do Retiro. No fechamento da 31ª rodada da Série B do Brasileirão, os dois times empataram em 3 a 3, com destaque para a busca pelo placar, do time da casa. A Ponte abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas os anfitriões arrancaram o empate para seguirem na vice-liderança, com 55 pontos.

O primeiro tempo foi da Ponte que, nos contra-ataques, deu enorme sufoco ao Sport. Aos 25 minutos, Léo Naldi tocou para Jeh, que entrou pela esquerda e chutou no alto, sem chances de defesa a Denis. Cinco minutos depois, em outro contragolpe, foi a vez de Mailton aumentar para a Macaca. Aos 35, Rafael Thyere pôs a mão na bola e o juiz deu pênalti. Mailton, de novo, cobrou para fazer o terceiro.

Os rubro-negros já estavam enfurecidos com a pesada derrota, mas o Sport acordou. Antes do intervalo, Vágner Love aproveitou chute de Jorginho e desviou para diminuir. Na segunda etapa, só deu o time da casa, que teve um pênalti ao seu favor. Fabrício Daniel cobrou com paradinha e fez 3 a 2, mas os jogadores da Ponte alegaram finta ilegal do atacante na cobrança, o que acabou ignorado.

Acuada, a Ponte até chutava, mas quase sempre de longe e com menos frequência que o Sport. Aos 34, veio o empate: Edinho cruzou, a zaga campineira bateu cabeça e Jorginho ficou livre para bater e França e empatar. No fim, os dois times ainda tiveram a chance de vencer, em chutes de Villero, da Ponte, para fora, e de Edinho, defendido por Caíque França.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.