Corinthians goleia Always Ready e encaminha classificação na Libertadores Feminina

O Corinthians não tomou conhecimento do Always Ready ao golear por 6 a 0 na noite desta segunda-feira (9), pelo Grupo C da segunda rodada da Libertadores Feminina. Millene anotou três gols, Fernandinha, Jaque Ribeiro e Tamires completaram o placar no Estádio de Techo, em Bogotá.

Com o resultado, as Brabas do Timão alcançaram a liderança do Grupo C, com seis pontos e saldo de sete gols. Em seguida, aparecem o Colo-Colo e Libertad Limpeño com três somados. Com duas derrotas, o Always Ready ocupa a lanterna, ainda sem pontuar.

O jogo

O Timão teve paciência e qualidade na criação de jogadas para chegar aos gols. Assim, Fernanda abriu o placar aos 17 minutos em arremate no ângulo da goleira Gallego. Millene ampliou com outras duas bolas na rede. Primeiramente, após assistência de Gabi Zanotti e depois em chute de fora da área. No retorno do intervalo, Jaque marcou o quarto gol do Corinthians, aos 23, convertendo pênalti sofrido por ela mesma. Já na reta final, Millene alcançou seu hat-trick, concluindo passe de Tamires e, pouco depois, a lateral-esquerda fez o sexto gol do Timão, após cobrança de pênalti.

Na última rodada da fase de grupos, as Brabas enfrentam o Libertad Limpeño-PAR, na quinta-feira, às 17h (de Brasília). Colo-Colo e Always Ready fecham a chave.

Outros resultados desta segunda pela Libertadores Feminina

Boca Juniors 5 x 1 Nacional

Colo-Colo 4 x 0 Libertad Limpeño

