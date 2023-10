Confira os bastidores da vitória do Santos diante do Palmeiras por 2 a 1 na Arena Barueri, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe voltou a vencer um clássico após mais de um ano.

O resultado positivo controa o rival dá um enorme respiro ao clube praiano na luta contra o rebaixamento. O Santos chegou a 30 pontos e aparece na 14ª posição, três pontos a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de descenso.

