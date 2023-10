Internacional vence e se classifica na Libertadores Feminina

O Internacional garantiu classificação para as quartas de final da Libertadores Feminina 2023. Nesta segunda-feira, a equipe colorada enfrentou o América de Cali (COL) e venceu por 4 a 2, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. Os gols foram marcados por Belén Aquino, Letícia Monteiro, Eskerdinha e Soll. Catalina Usme e Wendy Natis fizeram para as colombianas.

A partida foi válida pelo Grupo D, e o Inter chegou aos seis pontos. Com o resultado, o clube gaúcho depende apenas de um empate na última rodada para garantir a classificação na liderança da chave. O América de Cali, por sua vez, está com um ponto, na terceira colocação.

O jogo

As Gurias Coloradas começaram pressionando e abriram o placar aos 16 minutos, com lindo chute de fora da área. Belén Aquino bateu de chapa da entrada da área e não deu chances de defesa para a goleira Coronel. O América, porém, empatou na mesma moeda. Aos três da etapa final, Catalina Usme acertou lindo chute de fora da área para vencer a goleira Gabi Barbieri.

O empate durou pouco no placar, e Letícia Monteiro colocou o Inter na frente novamente com um golaço. A camisa 39 recebeu na área e limpou a marcação com belíssimo drible. Depois disso, foi só bater na saída da goleira para marcar. As colombianas, contudo, foram valentes e empataram mais uma vez, desta vez com Natis aproveitando escanteio cobrado pela esquerda.

A equipe comandada por Lucas Piccinato seguiu atacando e conseguiu o terceiro gol já na reta final da partida, aos 30 minutos. Pati Llanos achou belo passe para Eskerdinha, que chutou rasteiro para balançar as redes. Aos 37, Soll recebeu cruzamento de Fabíola Sandoval e fechou a conta de cabeça.

Sequência

O Internacional volta a campo na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Boca Juniors (ARG). No mesmo dia e horário, o América de Cali tem compromisso com o Nacional (URU). As duas partidas fecham a fase de grupos da competição.

