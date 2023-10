Abel pode desfalcar Palmeiras em metade dos jogos até o fim do Brasileirão

Abel Ferreira e Palmeiras serão julgados a partir das 10h (de Brasília) desta terça-feira (10) pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão das polêmicas falas do treinador no jogo diante do Grêmio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em caso de punição com a pena máxima, o português ficará ausente de metade das partidas do Verdão no restante do Brasileirão. Quarto colocado na tabela, o time concorre a uma das quatro vagas diretas para a próxima edição da Copa Libertadores.

No jogo em questão, Abel deu a entender que o árbitro Bruno Arleu deAraújo teria interferido propositalmente no resultado final. O técnico do Alviverde deixou o campo gesticulando com as mãos que sua equipe havia foi roubada e aos gritos de “isso é roubar”. Houve registro do episódio em súmula apresentada à CBF.

Abel foi denunciado no artigo 258 do CBJD, que prevê a suspensão de um a seis jogos partidas por “conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. O Palmeiras também foi enquadrado e, se houver punição ao português, terá de pagar multa de até R$10 mil pela infração.

Faltam 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vive mom ento desfavorável após elim inação na semifinal da Libertadores e a posterior derrota para o Santos pela competição nacional.

