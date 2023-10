Mirassol abre mais uma rodada da Série B diante do ABC

Na Série B do Brasileirão, mal terminou uma rodada, outra já se inicia nesta terça-feira (10). O Mirassol recebe o ABC em um momento importante na tabela, já que está com 49 pontos e pode, portanto, chegar perto do G-4. A equipe paulista joga em casa, às 19h30, diante de uma equipe potiguar, que está na lanterna.

O Mirassol vem de três vitórias seguidas para encarar um ABC que, embora na lanterna, teve boas atuações recentemente. A sete rodadas do fim, a recuperação dos paulistas anima uma torcida que já parecia resignada com a permanência na Série B por mais um ano. Agora, entretanto, o caminho parece ser um pouco diferente.

Mas o ABC promete ser páreo duro. A equipe tem apenas 20 pontos e está perto do rebaixamento, matematicamente. Mas se animou com os resultados recentes: uma vitória sobre a Ponte Preta e um empate com a Chapecoense. Assim, o duelo no Estádio Municipal de Mirassol tem tudo para ser uma abertura empolgante na 32ª rodada de uma equilibrada Série B.

